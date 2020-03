Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit vineri, la o cladire parasita din zona Giulești, la o casa parasita de pe Drumul Carierei/ Giulești Sarbi, unde se afla cauciucuri și gunoi menajer. La fața locului s-au deplasat...

- Un incendiu puternic s a declansat luni dupa amiaza in Delta Vacaresti, din sudul Capitalei.Potrivit ISU Bucuresti Ilfov, aproximativ 20.000 mp Ha cu vegetatie uscata au fost cuprinsi de flacari.La fata locului actioneaza 9 autospeciale de stingere. Accesul autospecialelor se realizeaza prin strazile…

- Vantul face ravagii. In aceasta seara, o bucata de țigla de pe un magazin din sectorul Rișcani din Capitala a cazut peste o mașina. Imaginile au fost postate de catre un martor ocular pe Facebook. Potrivit unui internaut, un echipaj de poliție a ajuns la fața locului.

- Un incendiu violent s-a produs, luni, in București, in apropierea sediului Poliției Capitalei. Mai multe containere de gunoi au luat foc, pe strada Eforie. Pompierii ISU București intervin, la aceasta ora, pe Strada Eforie, din Capitala, la un incendiu izbucnit in apropierea sediului poliției. La fața…

- Incendiu major joi seara, in sectorul 3, la Fabrica de Electromontaj. 12 echipe de pompieri intervin. S-a emis și o alerta prin sistemul de urgența. Populația este rugata sa evite zona și sa elibereze caile de circulație.

- Un incendiu puternic a izbucnit luni seara, in Sectorul 3 al Capitalei, șase proprietați fiind cuprinse de flacari. O persoana a suferit arsuri la maini, au anunțat oficialii Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București. Conform sursei citate, incendiul are loc pe Strada Meiului, existand…

- Un incendiu s-a produs, marți dimineața, la Mall Afi Cotroceni din București, acesta manifestandu-se la tubulatura exterioara a cladirii, au declarat, pentru Mediafax, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) al Capitalei.

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara la un salon de bronzare din Capitala. Acesta se afla la parterul unui bloc de locuințe, iar din cauza fumului dens ce a cuprins casa scarii, locatarii nu pot ieși din locuințe.