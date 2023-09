Incendiu puternic în nord-estul Timişoarei. Pompierii au intervenit de urgenţă Un incendiu a izbucnit in aceasta seara la un garaj aflat pe strada Foisor, din Timisoara. Pompierii s-au deplasat la fata locului. Fumul gros izbucnit in jurul orei 19 a fost vizibil din mai multe zone ale orasului, inclusiv din Dumbravita. Cei de la ISU Banat au anuntat ca pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu […] Articolul Incendiu puternic in nord-estul Timisoarei. Pompierii au intervenit de urgenta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari au intervenit, in acest sfarșit de saptamana, pentru a stinge doua incendii care au izbucnit la vegetația uscata, ca urmare a arderilor necontrolate. Vineri la amiaza, pompierii din Sanmihaiu Almașului impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența din localitate…

- Pompierii militari au intervenit, in acest sfarșit de saptamana, pentru a stinge doua incendii care au izbucnit la vegetația uscata, ca urmare a arderilor necontrolate. Vineri la amiaza, pompierii din Sanmihaiu Almașului impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența din localitate…

- Incendiul a izbucnit sambata dupa-amiaza, 9 septembrie, in comuna Jina, din județul Sibiu, dupa ce o șura dintr-o gospodarie a luat foc. Un barbat și-a pierdut viața, iar un altul a fost transportat la UPU Sibiu, suferind rani, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Sibiu, conform…

- In dimineața zilei de 14 august, un incendiu a izbucnit la o locomotiva care circula pe ruta Oradea-Halmeu. Evenimentul a fost sesizat prin apel la dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Crișana” și la fața locului au intervenit echipajele Detașamentului 2 Oradea, cu doua autospeciale…

- Un nou incendiu a avut loc azi in judetul Hunedoara. De aceasta data a luat foc o casa din Luncoiu de Sus iar interventia pompierilor a facut sa fie evitata o situatie cu potential devastator. Pompierii Secției Brad au intervenit pentru localizarea și stingerea incendiului cu trei autospeciale de…

- Interventie de urgenta a pompierilor in vestul judetului Timis, la Iecea Mare, acolo unde o persoana a fost blocata sub pamant, dupa o surpare. Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara și Secției Sannicolau Mare intervin pentru extragerea persoanei ramase blocata sub pamant surpat. La fața locului…

- Pompierii din Oravita au intervenit ieri la o stana din satul Macoviste, judetul Caras-Severin, pentru stingerea unui incendiu. Circa o suta de oi au fost evacuate de urgenta inainte de sosirea salvatorilor. Pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Oravița au intervenit cu doua autospeciale…

- Pompierii din Bacau au intervenit, marti seara, la un incendiu care a izbucnit la o locuinta, doua persoane avand nevoie de ingrijirile medicilor.ISU Bacau a intervenit la un incendiu izbucnit, marti seara, la o casa de pe str. Calea Moinesti, scrie news.ro. CITESTE SI Vești uriașe de la stat…