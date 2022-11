Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit duminica intr-un mare depozit din centrul Moscovei, in apropiere de trei gari feroviare ce leaga capitala Rusiei de mai multe mari orase din tara, inclusiv Sankt Petersburg (nord-vest), a anuntat Ministerul rus al Situatiilor de Urgenta, informeaza France Presse. Nori…

- Evgheni Prigojin, omul de afaceri legat de Kremlin și fondator al faimosului grup de mercenari Wagner, a ridicat miza in lunga sa disputa cu guvernatorul din Sankt Petersburg, Alexander Beglov, solicitand autoritaților ruse sa il ancheteze pe politician pentru inalta tradare, scrie The Moscow Times…

- Liderul autoritar al republicii ruse Cecenia, Ramzan Kadirov, un aliat apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin, a recunoscut joi ca Rusia a suferit pierderi mari pe campul de lupta din Herson: 23 dintre soldatii sai au fost ucisi si alti 58 au fost raniti intr-un atac cu artilerie ucrainean in…

- Kievul a readus acasa zeci de copii ucraineni care fusesera duși in Rusia pe fondul invaziei Moscovei, a anunțat marți ministerul ucrainean pentru reintegrarea teritoriilor ocupate temporar, potrivit The Moscow Times . Cei 37 de copii au fost „luați cu forța” din regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei…

- Autoritatile proruse din regiunile ucrainene Lugansk si Herson au anuntat miercuri ca i-au cerut oficial presedintelui Vladimir Putin alipirea la Rusia, dupa un ”referendum” privind anexarea condamnat pe scara larga de comunitatea internationala, informeaza AFP si Reuters. ”Draga Vladimir Vladimirovici…

- Japonia a solicitat marti "scuze oficiale" din partea Rusiei, dupa arestarea si relele tratamente aplicate, potrivit Tokyo, consulului sau general la Vladivostok (Extremul Orient), Tatsunori Motoki, care a fost acuzat de spionaj, informeaza AFP. Serviciile de securitate ruse au anuntat luni ca l-au…

- Medvedev, care deține in prezent funcția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat pe Telegram un nou mesaj prin care amenința Occidentul, avertizand ca Moscova va apara teritoriile din Ucraina care vor fi incluse in Rusia in urma așa-ziselor referendumuri inclusiv prin folosirea…