Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetatie a izbucnit marti in provincia Antalya, in sudul Turciei. Flacarile s-au raspandit rapid din cauza vantului puternic si au ajuns sa ameninte hoteluri pline cu turisti in aceasta perioada a anului.

- Un masiv incendiu forestier activ in sudul Turciei s-a raspandit in orasul Manavgat dupa ce flacarile au fost intetite, miercuri, de vantul puternic, conform primarului localitatii. Televiziunile au prezentat imagini cu locuitori care alergau sa se urce in masini in timp ce strazile erau invaluite in…

- Un masiv incendiu forestier activ in sudul Turciei s-a raspandit in orasul Manavgat dupa ce flacarile au fost intetite, miercuri, de vantul puternic, conform primarului localitatii. Televiziunile au prezentat imagini cu locuitori care alergau sa se urce in masini in timp ce strazile erau invaluite…

- Mai multe incendii de vegetatie au izbucnit in zona Manavgat, Antalya, Turcia. Pompierii se lupta cu flacarile imense pentru a stinge focul. De cateva zile, temepraturile au depasit in zona 40 de grade. In zona, sute de romani isi petrec concediul. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/07/video-1627470174.mp4…

- O casa din Voroneț a ars sambata, iar pompierii spun ca focul a plecat, cel mai probabil, de la aparatele electrice lasate in priza. Flacarile au fost observate in jurul orei 11.00, iar la fața locului au fost trimise trei autospeciale de stingere de la subunitațile Inspectoratului pentru Situații ...

- Un puternic incendiu a cuprins astazi dupa amiaza doua locuințe și doua construcții anexe, din aceeasi gospodarie din comuna Berchișești. ”Flacarile sunt dezvoltate de vantul puternic și inca exista pericol de propagare. Intervin pompierii militari și lucratori SVSU cu 7 autospeciale de stingere. Nu…

- Cel putin sase sate si doua manastiri din Grecia au fost evacuate in noaptea de miercuri spre joi din cauza unui amplu incendiu de vegetatie care s-a produs in regiunile costiere ale Golfului Corint, la aproximativ 90 de kilometri vest de Atena, potrivit pompierilor eleni, relateaza AFP. …

- Flacarile au cuprins patru hale a cate aproximativ 1.000 de metri-patrati fiecare, iar pompierii mureseni au solicitat sprijinul colegilor din Bistrita Nasaud si Harghita, a anunțat vineri seara, 30 aprilie, ISU Mures, potrivit Mediafax.Pompierii intervin cu 10 autospeciale pentru stingerea unui incendiu…