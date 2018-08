Pompierii militari intervin la aceasta ora la un incendiu care a izbucnit pe strada Stejarisului, la nr. 11, unde arde mocnit in zona saunei la un imobil. „Incendiul se manifesta pe o suprafata mica, cu degajari mari de fum, fara posibilitate de extindere. Intervenim cu doua autospeciale de stins incendii cu apa și spuma si un echipaj SMURD”, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plutonier major Luiza Danila. The post Incendiu pe strada Stejarișului appeared first on .