Incendiu nocturn în Dumbrăvioara Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina in noaptea de 20 august, in jurul orei 23.30, in localitatea Dumbravioara, in urma izbucnirii unui incendiu la nivelul unui acoperiș al unei case de locuit, situata pe strada Principala. "La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere și o autospeciala de … Post-ul Incendiu nocturn in Dumbravioara... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

