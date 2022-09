ELEV CU PERFORMANȚE MONDIALE, PREMIAT DE PRIMĂRIA DEVA

Dragoș Coadă a obținut medalia de aur la Olimpiada „Științele Pămânutului” The post ELEV CU PERFORMANȚE MONDIALE, PREMIAT DE PRIMĂRIA DEVA appeared first on Stiri din judetul Hunedoara . [citeste mai departe]