- ISU Brasov are in dotare o autospeciala destinata interventiei pentru stingerea incendiilor, cu capacitatea de 10.000 l. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ( IGSU ) anunta ca 20 de autospeciale de stingere au intrat in dotarea inspectoratelor pentru situații de urgența, contribuind la creșterea…

- Nr. 191 Oradea, 06.07.2023 BULETIN INFORMATIV Incendiu la un autoturism, in centrul municipiului Salonta Joi, 06 iulie a.c., pompierii militari salontani au actionat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit. In jurul orei 11.50, Inspectoratul…

- Nr. 178 Oradea, 29.06.2023 BULETIN INFORMATIVMesaj RO ALERT pentru avertizarea populatiei cu privire la prezenta unui urs in zona unei cabane din Varciorog Locuitorii si turistii din comuna Varciorog au fost avertizati, joi, 29 iunie a.c., prin mesaj RO ALERT, de prezenta unui urs in zona. Joi, la ora…

- Un barbat a fost grav ranit, marti, dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat in coliziune cu un autocamion incarcat cu apa, pe DN2-E85, in localitatea Gheorghe Doja, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. "In urma accidentului, a rezultat o persoana incarcerata, un…

- Inițial s-a sunat la 112, anunțand ca arde acoperișul, iar la fața locului a venit o singura mașina de pompieri cu apa și spuma, pentru stingere, de la Barlad. Cand au vazut ce dezastru este acolo, s-a dat imediat alarma, iar la fața locului au ajuns 6 autospeciale de stingere de apa cu spuma, o autoscara…

- BULETIN INFORMATIVLocatari evacuati in urma unui incendiu izbucnit intr un bloc din Oradea Doua familii au fost evacuate preventiv de pompieri, dupa ce un incendiu a izbucnit intr un bloc de pe strada Leonardo da Vinci din municipiul Oradea. Apelul care sesiza producerea evenimentului a fost primit…

Inspectoratul pentru Situații de Urgența a transmis un mesaj RO-ALERT prin care este semnalata prezența unui urs, pe Calea București. Oamenii sunt rugați sa nu se apropie de animal sa il fotografieze sau sa il hraneasca.