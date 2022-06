Incendiu la Therme București. Nu sunt raportate victime Pompierii au intervenit, duminica, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit in aceasta dupa-amiaza la un depozit de alimente de la Therme, Balotesti, județul Ilfov. Pana la acest moment, nu sunt raportate victime. La fața locului se afla 12 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o scara, descarcerare și un echipaj SMURD. Incendiul se […] The post Incendiu la Therme București. Nu sunt raportate victime appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

