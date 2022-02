Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, putin dupa miezul noptii, la Sectia Ginecologie a Spitalului Judetean Suceava. A fost activat Planul Rosu de interventie, fiind evacuati pacientii de la mai multe etaje ale unitatii medicale, in total peste 300, intre care 100 de copii, majoritatea nou-nascuti, fara a se inregistra…

- Trei centre de evaluare pentru pacientii cu COVID-19 au fost deschise in judetul Botosani, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei. Potrivit sursei citate, cele trei centre functioneaza in municipiul Botosani, la Spitalul…

- Un turist care s-a accidentat luni dupa-amiaza intr-o zona muntoasa din Baile Olanesti a fost recuperat de echipele de interventie si predat cu un traumatism la un picior echipajului SMURD trimis in zona, a declarat coordonatorul Salvamont din statiunea valceana, Marcel Andreescu. Salvamontistul valcean…

- Una dintre cele mai frumoase afaceriste din Romania a murit la numai 33 de ani! Mihaela Galani, co-acționara la Gemelli Shoes, fost gasita fara conștiența in mașina sa, la Constanța, și a fost transportata imediat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta. Tanara a intrat in…

- Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Marius Stanciu, la locul producerii incendiului s-a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma si doua ambulante SMURD, dintre care una de Terapie Intensiva Mobila."La sosirea echipajelor de interventie, incendiul era in plina dezvoltare,…

- Patru persoane au ajuns, sambata, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, cu atacuri de panica si intoxicatie cu fum, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din municipiul Vaslui, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de

- O gravida in luna a saptea a ajuns in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) "Sf. Pantelimon" Focsani dupa ce a fost injunghiata, fiind operata de urgenta, au informat, marti, reprezentantii unitatii medicale.

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Reșița au deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpa in care cerceteaza modul in care s-a produs decesul cantarețului de muzica populara Petrica Mițu Stoian. In același timp, IPJ Caraș-Severin a dispus efectuarea unei necropsii, potrivit…