Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Roman. S-a activat Planul Rosu. Pacienti evacuati

- Pompierii din Mures au fost solicitati pentru stingerea unui incendiu la o priza in incinta Medicalei III, sectia ATI, de pe strada Gheorghe Marinescu din spatele Casei Tineretului .Un incendiu a izbucnit la o priza in incinta Medicalei III, sectia ATI.Incendiul a fost lichidat de catre personalul propriu…

- Starea medicului ranit in incendiul de la Piatra Neamt la sfarsitul saptamanii trecute este stationara, a anuntat ieri ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. ‘Starea medicului din Belgia este stationara. Este echilibrat hemodinamic si hidro-electrolitic, ii fac toaletele arsurilor in fiecare zi – dimineata…

- Duminica dimineața, la ora 6.43, I.S.U. Cluj a fost alertat prin apelul unic 112 pentru a interveni la un incendiu la Spitalul CFR din Cluj-Napoca. A intervenit Detașamentul 1 de Pompieri Cluj-Napoca cu 2 autospeciale cu apa și spuma, o autospeciala de lucru la inalțime și o ambulanța de terapie intensiva…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei 06:45, la Spitalul CFR din Cluj-Napoca. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii Detașamentului 1 de Pompieri Cluj-Napoca cu doua autospeciale cu apa și spuma, o autospeciala de lucru la inalțime, o ambulanța de terapie…

- Un incendiu a izbucnit, duminica dimineața, intr-o toaleta de la Spitalul CFR din Cluj-Napoca, din cauza unui scurtcircuit, trei pacienti dintr-un salon alaturat fiind evacuati. „In jurul orei 7,00, ISU Cluj a fost alertat pentru a interveni la un incendiu cauzat de un scurtcircuit la un corp de iluminat…

- In jurul orei 7.00 ISU Cluj a fost alertat pentru a interveni la un incendiu cauzat de un scurtcircuit electric la Spitalul CFR din Cluj-Napoca.Incendiul a izbucnit de la un corp de iluminat dintr-o baie de la et 1, spitalul CFR din Cluj-Napoca, au fost 3 persoane evacuate. A intervenit …

- Update al IGSU: 10 persoane decedate, 7 in stare critica, printre care și medicul de garda. Victimele vor fi preluate de echipaje medicale pentru transportul la Spitalul Județean Iași. Update 1: Ministrul Sanatații anunța ca bilanțul se ridica la opt persoane decedate, toate infectate cu SARS-CoV-2.…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara la Spitalul Județean din Piatra Neamț, la secția de Terapie Intensiva, acolo unde sunt internați mai mulți pacienți cu COVID-19. Mai multe echipaje de pompieri sunt la fața locului.Incendiul se manifesta cu flacara și degajare mare de fum, anunța ISU. Din cauza numarului…