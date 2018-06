Incendiu la o mănăstire din Suceava Flacrile au izbucnit inainte de inceperea slujbei de dimineața, din cauza unei sobe electrice lasata nesupravegheata. Focul s-a extins cu repeziciune, iar fumul gros se putea vedea de la mai multi kilometri distanta. La fata locului a fost o mobilizare impresionanta. Pompierii au intervenit cu 15 autospeciale si au fost ajutati de zeci de localnici. Incendiul a fost stins dupa aproximativ 4 ore. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

