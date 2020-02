Incendiu la o hala de productie in localitatea Dascalu, Ilfov: bazine cu acetona in interior

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata seara la o hala din localitatea Dascalu, in care se afla bazine cu acetona si alte substante inflamabile, anunta ISU Bucuresti - Ilfov, care precizeaza ca nu sunt persoane ranite.

- Un puternic incendiu a izbucnit, in aceasta seara, la o hala de productie, posibil tipografie, in localitatea Dascalu, judetul Ilfov.Daniel Vasile, purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti Ilfov, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca hala nu are spatii invecinate la care incendiul sa se poata extinde…

- Pompierii din Bucuresti si Ilfov au participat la 179 de interventii pentru indepartarea efectelor vremii rele, anunta Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF). In Bucuresti, pompierii au efectuat 160 de interventii pentru indepartarea a 104 copaci cazuti…

- Pompierii efectueaza, joi dimineata, 20 de interventii pentru indepartarea efectelor vremii rele din Capitala, anunta Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF). Pe parcursul noptii, pompierii bucuresteni au participat la 93 de interventii: 40…

- Pompierii intervin la un incendiu la mai multe containere de la santierul pentru reabilitarea Primariei Sectorului 5, informeaza Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov...

- Pompierii argeseni actioneaza, duminica, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la depozitul unei firme de pompe funebre din localitatea Mosoaia. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de...