Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca proprietarul garsonierei, un barbat in varsta de 57 ani, a fost transportat in stare de inconstienta la Unitatea de Primiri Urgente Piatra-Neamt, scrie romania24.ro Doi copii, un baiat in varsta de 5 ani si o fetita in varsta…

- Incendiu puternic in Bragadiru. O spalatorie de haine a luat foc. Nu s-au inregistrat victime. Declarațiile Biroului de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov „Incendiul s-a manifestat in interiorul halei, pe o suprafata de aproximativ 50 de metri patrati, cu degajari mari…

- Incendiul devastator de la fabrica de mobila Taparo din Maramureș, care a lasat pe drumuri 1.300 de angajați a ajuns și la urechile politicienilor. Marcel Ciolacu a promis ca va oferi sprijin angajaților. „Una dintre cele mai mari fabrici romanesti din nordul tarii, Taparo, a fost cuprinsa ieri de un…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, a comentat incidentul de luni, cand ministrul Energiei a fost bruscat de copreședintele AUR, George Simion, și susține ca „este de departe cea mai mare amenințare pentru democrație din Romania din ultimii ani”. Dupa incident, ministrul Virgil Popescu nu a mai…

- Incendiul de la Spitalul din Suceava, izbucnit in noaptea de miercuri spre joi, s-ar fi produs nu dintr-o eroare umana, ci din cauza unei defecțiuni a sistemului electric. Este vorba, mai exact, despre un ventilator amplasat intr-o baie și care s-a supraincalzit. Este declarația oficiala pe care a facut-o…

- Kremlinul a declarat ca Rusia are planuri pregatite pentru a se proteja impotriva posibilelor sancțiuni ale SUA și a indemnat Casa Alba sa inceteze „creșterea tensiunilor privind razboiul” in Europa. Washingtonul și NATO au refuzat pana acum sa ofere Moscovei garanțiile pe care și le dorește. Rusia…

- Romanii vor putea face stagiu militar, fara a fi obligatoriu, a anunțat ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu. Ministrul a facut aceasta precizare duminica, 30 ianuarie, la postul Prima Tv. Ministrul Dincu a respins, pe aceasta cale, ideea ca serviciul militar poate redeveni obligatoriu in Romania.…

- Incendiu puternic la Constanța! Un bloc de locuințe s-a facut scrum! Un incendiu puternic a izbucnit miercuri noapte, la ora 01.00, in parcarea subterana a unui bloc de locuințe din orașul de la malul marii. In cateva minute focul a cuprins toata cladirea. Zeci de mașini parcate s-au facut scrum, 150…