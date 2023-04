Incendiu la o fabrică de mobilă din Mureș, soldat cu rănirea unei persoane Incendiu la o fabrica de mobila din Mureș! O persoana a suferit arsuri, iar alte trei au facut atacuri de panica. Un apel la 112 semnala faptul ca, un incendiu a izbucnit, in aceasta dimineața, la o fabrica de mobila din localitate Jabenița. La scurt timp dupa apel, la fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apa și spuma, doua echipaje SMURD și un echipaj de la SAJ. Incendiul s-a manifestat in secția de lacuire, aflata la etajul 1, pe o suprafața de 100 de metri patrați. Incendiul a fost localizat de pompieri. In urma incidentului, o persoana a suferit arsuri și primește ingrijiri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

