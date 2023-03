Incendiu la o casă în Șinca Veche Incendiu vineri dimineața la o casa in Șinca Veche, strada Principala nr. 81. La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale pentru lucrul cu apa și spuma, o ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Fagaraș și S.V.S.U. Șinca Veche cu 1 autospeciala pentru lucrul cu apa și spuma. Incendiul a fost localizat. Au ars acoperișul casei și șura invecinata. Se lucreaza pentru lichidarea ultimelor focare. Daca apreciezi știrea, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like ! Noutați RAPID și pe canalul de Telegram: Abonați-va AICI The post… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

