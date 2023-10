Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost chemați sa intervina la un incendiu care a izbucnit la un autobuz in municipiul Onești. Din fericire, in momentul izbucnirii incendiului, autobuzul era staționat in autogara și nu se aflau calatori la bord. La fața locului, echipele de intervenție au acționat rapid, utilizand doua…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri Ploiești au intervenit, in aceasta seara, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu care a cuprins 2 locuințe din localitatea Moara Noua, comuna Berceni. Progresiv, la locul indicat au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere cu…

- A fost incendiu in București! Un hectar de vegetație a fost distrus complet de flacarile uriașe, iar fumul a fost putut fi observat chiar și de pe Bulevardul Pallady. Incidentul a izbucnit in zona de sud a Bucureștiului, in Glina. Pompierii au acționat la fața locului.

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit, marți, cu o autospeciala de stins incendii, pentru lichidarea flacarilor care au cuprins un garaj de pe strada Plopilor din municipiul Gherla. In momentul sosirii la fața locului, militarii au gasit garajul și un autoturism parcat in interiorul…

- Sute de magazine au fost distruse intr-un incendiu izbucnit intr-o piața din BangladeshUn incendiu uriaș a distrus sute de magazine intr-o piața din capitala Bangladeshului, Dhaka. Flacarile au izbucnit joi dimineața, dar nu s-au inregistrat victime, deoarece magazinele nu erau deschise, conform…

- Un incendiu de vegetație a fost lichidat de pompieri in seara zilei de 31 august pe strada Ialoveni 62 A din cartierul Telecentru al municipiului Chișinau. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:27.

- Pompierii din Bacau au fost solicitati sa intervina in municipiul Onesti, in urma unui apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, care anunta producerea unui incediu la un parc de dezmembrari auto. Pompierii din Bacau au fost solicitati sa intervina in municipiul Onesti, in urma unui…

- Pompierii romani au intervenit ieri in sprijinul omologilor eleni, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata și padure in zona localitaților Kouvaras – Keratea. Suprafața pe care se manifesta incediul in Grecia este una considerabila.