Incendiu la Miorcani. Acoperișul unei case a fost distrus în urma unui incendiu în prag de sărbători Incendiu la Miorcani. Acoperișul unei case a fost distrus in urma unui incendiu in prag de sarbatori Acoperișul unei case din localitatea Miorcani a fost distrus in urma unui incendiu izbucnit, cel mai probabil, din cauza unui coș de fum neprotejat termic fața de materialele combustibile. La caz, au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Coțușca, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, ia anunțat ISU Botoșani. Evenimentul s-a […] Citește Incendiu la Miorcani. Acoperișul unei case a fost distrus in urma unui incendiu in prag de sarbatori in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge flacarile care au cuprins acoperișul unei case din localitatea Jucu. Apelul de urgența a venit in jurul orei 02:10, iar la fața locului s-au deplasat trei autospeciale cu apa și autoscara. Incendiul s-a manifestat…

- PERICOL… In cursul zilei pompierii vasluieni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul școlii gimnaziale din localitatea Cursești, comuna Pungești. La fața locului s-au deplasat patru autospeciale. La sosirea pompierilor incendiul se manifesta mocnit in podul…

- La un pas de dezastru: O casa din Crasnaleuca a fost in pericol din cauza unui incendiu izbucnit la coșul de fum O casa din localitatea Crasnaleuca a fost in pericol, noaptea trecuta, din cauza unui incendiu care a izbucnit in jurul coșului de fum. Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Coțușca au…

- Incendiu in județ! Un barbat de 99 de ani a suferit arsuri pe 30 la suta din corp Un barbat in varsta de 99 de ani a suferit arsuri pe mai bine de 30 % din suprafața corpului, in urma unui incendiu produs in locuința. S-a intamplat noaptea trecuta, in localitatea Cucuteni. Barbatul a povestit ca a folosit…

- Institutia Prefectului Buzau va solicita ajutoare de la rezervele de stat dupa ce o familie cu 4 copii din satul Sarile, comuna Bisoca, a ramas fara acoperisul locuintei in urma unei furtuni puternice. Prefectul judetului Buzau, Daniel Ticlea, s-a deplasat duminica la fata locului pentru a evalua situatia…

- Șofer de tir, depistat beat la volan Frontiera Stanca Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca au identificat, in trafic, un cetațean ucrainean care conducea un ansamblu rutier, deși se afla sub influența bauturilor alcoolice. In data de 27 octombrie a.c., in jurul…

- Incendiu violent intr-o gospodarie din Havarna. Flacarile au fost vazute de vecini Un incendiu violent a izbucnit, in aceasta dimineața, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit. Cand s-a produs evenimentul, proprietarul nu era acasa. Vecinii au observat flacarile și au sunat dupa ajutor la 112.…

- Trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani și un echipaj din cadrul Punctului de Lucru Vulturu au intervenit ieri, cu 4 autospeciale de stingere cu apa și spuma, in cooperare cu SVSU Biliești, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o locuința și anexe, in suprafața de aproximativ…