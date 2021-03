Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor prezentate de Direcția de Sanatate Publica Bacau, privind evoluția epidemiologica, la nivelul județului, cauzata de pandemia de coronavirus, pana acum: – 20.804 de persoane au fost confirmate COVID-19, in total (cu 64 cazuri noi, mai mult decat in ziua precedenta, la 221 de probe recoltate);…

- Multe persoane sunt confuze in privința relației de cuplu sau chiar a iubirii insași. Pe masura ce creștem și ne dezvoltam, puține persoane au ocazia sa afle despre ce inseamna iubirea cu adevarat, iar o parte dintre ele nici macar nu au parte de ea. Cu toate aceste dezechilibre in dezvoltarea…

- Doua persoane au ajuns la spital, in urma unui accident petrecut, marți, in jurul orei 12.30, in satul Lupești din comuna Manastirea Cașin. In accident au fost implicate doua autoturisme iar unul s-a rasturnat in albia unui parau. Patru persoane au fost ranite, dar numai doua au ajuns la spital, transportate…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat sa actioneze, pe raza judetului Bacau, pentru siguranta si sanatatea cetatenilor. Activitatile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta au avut loc in sistem…

- Conform unei informari ce a fost primita de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) Bacau, transmisa la solicitarea noastra, pana pe 26 ianuarie, in tot județul, s-au vaccinat peste 8.200 de persoane. Defalcat pe etape și categorii de persoane, vaccinarile s-au facut astfel: In etapa I de vaccinare s-a…

- Numarul distribuitorilor de asigurari cu certificare in RIS – Registrul intermediarilor secundari – a ajuns la aproape 50.000, cel mai ridicat nivel din istoria pieței de profil din Romania. Performanța s-a realizat și datorita eforturilor pe care Institutului de Studii Financiare (ISF) le-a facut in…

- Pana in acest moment, de la declanșarea pandemiei, statistica pe tot ce inseamna coronavirus in județul nostru se prezinta astfel, conform datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica Bacau: • 16.001 de persoane confirmate COVID-19 (cu 38 cazuri noi, mai mult decat in ziua precedenta); • 13.551…

- * beneficiarii sunt adulți din centrele DGASPC aflate in plina restructurare * cei mai mulți dintre aceștia se vor muta in 15 locuințe protejate, unde vor invața sa traiasca independent, dar și in patru centre de zi funcționale Peste 31 de milioane de lei, reprezentand fonduri europene, au fost atrase…