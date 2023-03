Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a izbucnit marti seara la o nava aflata in zona de ancoraj numarul 1 a Portului Constanta, mai exactin zona spatiilor de locuit. Nu au existat persoane ranite, potrivit News.ro . Autoritatea Navala Romana a transmis, printr-un comunicat de presa, ca un incendiu a izbucnit la bordul unei nave…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea intervin, vineri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in hambarul unei nave aflate in Portul Constanta Sud Agigea, in dana 119. La fata locului s-au deplasat trei autospeciale de apa si spuma, autospeciala de transport victime multiple si un echipaj…

- O casa din localitatea clujeana Apahida a luat foc in dimineața zilei de joi, 19 ianuarie. La fața locului s-a deplasat un echipaj de pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca. Din fericire nu au existat victime, iar flacarile nu au apucat sa se extinda foarte mult pana la sosirea salvatorilor,…

- UPDATE 3Inca o persoana asistata. Este vorba despre un barbat de 50 ani, cu intoxicatie fum. Acesta este asistat la locul solicitarii., mai transmite medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al judetului ConstantaUPDATE 2 La eveniment, o femeie este in criza hipertensiva.…

- Incendiu la un apartament in municipiul Tulcea In aceasta dimineata, salvatorii Detasamentului de Pompieri Delta al judetului Tulcea au fost solicitati prin apel la numarul unic de urgenta 112, sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament dintr un bloc de locuinte in municipiul…

- Un incendiu a izbucnit joi la bordul crucisatorului portavion „Amiral Kuznetov”, in timp ce acesta era andocat la santierul naval Zvezdocika din Murmansk, unde era in reparatii, scrie agentia oficiala rusa TASS, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…