INCENDIU într-un sat din Apuseni. Două persoane au fost rănite. De la ce au pornit flăcările INCENDIU intr-un sat din Apuseni. Doua persoane au fost ranite. De la ce au pornit flacarile Doua persoane au fost ranite in urma unui incendiu petrecut, in noaptea de Revelion, la o locuința dintr-un sat din Apuseni. Potrivit ISU Alba, incendiul a fost semnalat in satul Hodișești, comuna Bistra. Au acționat pompierii din Campeni. Pana la sosirea forțelor de intervenție la locul producerii incendiului, toți cei cinci locatari au reușit sa iasa […] Citește INCENDIU intr-un sat din Apuseni. Doua persoane au fost ranite. De la ce au pornit flacarile in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT rutier la Sancel. Doua persoane ranite, dupa ce un autoturism s-a rasturnat Un accident rutier s-a produs miercuri dimineața, in jurul orei 06:10, pe raza localitații Sancel. Doua persoane au fost ranite dupa ce un autoturism s-a rasturnat. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Blaj intervine…

- FOTO: Șofer din Alba, implicat in accident rutier pe DJ 106 in județul Sibiu. Patru persoane ranite Un șofer din Alba a fost implicat intr-un accident rutier petrecut pe DJ 106 in județul Sibiu. Patru persoane au fost ranite. IPJ Sibiu a anunțat ca, din primele cercetari efectuate, au fost implicați…

- VIDEO: Intervenție a jandarmilor din Alba, in Apuseni, pentru a scoate din zapada un autoturism in care se aflau trei persoane Intervenție a jandarmilor din Alba, pentru a scoate din zapada un autoturism in care se aflau trei persoane. Cei trei au ramas blocați in nameți in zona Muntelui Gaina, pe…

- ACCIDENT rutier pe DN 1, la intrarea in Aiud dinspre Teiuș: Doua persoane ranite dupa coliziunea dintre doua mașini Un ACCIDENT rutier a avut loc sambata, in jurul orei 18.40, pe DN 1, la intrarea in Aiud dinspre Teiuș. Doua persoane ranite dupa coliziunea dintre doua mașini. Citește și: Accident provocat…

- VIDEO: Raul Arieș a ieșit din matca in Apuseni. Satul Lunca Merilor, izolat dupa inundarea drumului Raul Arieș a ieșit din matca in Apuseni și a inundat un drum in satul Lunca Merilor, care a ramas izolat din punct de vedere rutier. Primarul din Bistra, Traian Gligor, a declarat pentru Alba24 ca spre…

- Șofer din Alba, implicat in accident rutier pe DN14B Mediaș-Blaj. Doua persoane au fost ranite Un barbat din Alba, care conducea un microbuz de transport marfa, a fost implicat intr-un accident rutier petrecut vineri dimineața pe DN14B Mediaș-Blaj. Potrivit IPJ Sibiu, accidentul s-a produs intre localitațile…

- Pompierii clujeni au intervenit sambata dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un subsol al unui bloc de locuințe situat pe strada Bucegi din municipiul Cluj-Napoca.„Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața pentru stingerea flacarilor care…

- Un scandal pornit de la un loc de pașunat va fi tranșat in instanța. Motivul pentru care un barbat a fost batut de doua persoane O neințelegere de la oile care au intrat la pe terenul unui barbat din Alba a dus la un scandal, care s-a lasat cu o bataie. In timpul altercației, proprietarul terenului…