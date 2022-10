Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu intr-un apartament de la etajul noua de pe bulevardul Traian din capitala. Potrivit IGSU, la fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri. Salvatorii au stabilit ca flacarile au cuprins mai multe bunuri materiale dintr-un balcon cu suprafața de 5m2.

- UPDATE - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti – Ilfov transmite ca duminica, la ora 23:10, ca incendiul a fost localizat, iar echipajele de interventie lucreaza pentru lichidarea acestuia.Știrea inițialaSuprafața totala afectata este estimata la aproximativ 2000 mp. Pana la acest moment,…

- Mai multe echipaje ale salvatorilor – atat cadre medicale de la ambulanța, cat și pompieri, inclusiv cu o autospeciala de descarcerare – au intervenit, luni dupa-amiaza, pe DN1, in județul Brașov, la locul producerii unui accident rutier. Totul dupa ce un autocar in care se aflau 17 copii s-a ciocnit…

- Un incendiu a izbucnit, joi, 1 septembrie, dimineața, la groapa de gunoi de la Pata Rat, langa municipiul Cluj-Napoca. Pompierii intervin pentru localizarea și stingerea focului. Revenim cu detalii. Sursa: ISU Cluj

- Cristina Rus a fost implicata, marți, intr-un accident rutier. Vedeta a trecut printr-o sperietura foarte mare, insa, din fericire, nu are rani sau probleme majore. Accidentul s-a petrecut in București, in zona Pieței Buzești, langa Gara de Nord. Cristina Rus se afla pe linia de tramvai, iar atunci…

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, la stația de metrou Titan din Capitala. Potrivit primelor informații, o camera tehnica a luat foc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- A fost alerta in aceasta dimineața la Institutul Fundeni din București, acolo unde mai mulți pompieri au intervenit pentru a stinge flacarile. Incidentul a avut loc la erajul patru al spitalului, in interiorul unui laborator. Cum s-a produs incendiul Un incendiu de mici dimensiuni a avut loc in aceasta…

- In cursul zilei de 25 iulie 2022, pompierii de la Detașamentul Moreni au intervenit cu trei Autospeciale de Stingere cu Apa și Spuma și o ambulanța SMURD in cazul unui Post-ul Incendiu la o locuința din I. L. Caragiale. Au intervenit trei echipaje de pompieri apare prima data in Gazeta Dambovitei .