- Locuitorii unui bloc din CapitalAƒ au fost evacuaE›i, dupAƒ ce a izbucnit un incendiu A®n sectorul Buiucani al Capitalei - a fost nevoie de intervenE›ia a opt autospeciale pentru a stinge flAƒcAƒrile.

- In aceasta dimineața, in timp ce se deplasa spre locul de munca, un polițist din cadrul Direcției Generale Management Operațional din cadrul MAI, a intervenit pentru lichidarea unui incendiu și evacuarea unei persoane, in varsta de 81 de ani, din apartamentul cuprins de

- O școala din București a fost distrusa de un incendiu, zilele trecute. Norocul a fost ca s-a intamplat in afara programului de cursuri, pentru ca altfel tragedia „Colectiv” s-ar fi putut repeta. Autoritațile au constatat, ulterior, ca unitatea de invațamant era una dintre multele din Capitala care…

- Scoala nr.124, care a ars luni noapte, in Capitala, nu avea autorizatie de securitate la incendiu, conform ISU. La inceputul anului scolar, in septembrie 2017, ISU anunta ca nicio scoala din sectorul 5 nu are astfel de autorizatie, iar primarul Sectorului 5, unde se afla scoala, invoca inclusiv situatia…

- Se pare ca autoritațile din Capitala iși dau iar in petic. O școala a ars din temelii in aceasta noapte fiind necesare eforturi foarte mari din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgența pentru a-l localiza și stinge.A doua zi de Rusalii - Ce traditii trebuie sa respecti si ce avertismente…

- O femeie de 83 de ani si-a pierdut viata intr-un incendiu produs, duminica, la Racari. De asemenea, un barbat de 61 de ani are arsuri pe 80% din suprafata corpului, fiind transportat cu un elicopter la un spital din Capitala.

- Un incendiu a izbucnit intr-un birou din oficiul Judecatoriei sec. Buiucani de pe str. Mihai Viteazu din capitala. Potrivit informațiilor, focul a afectat bunuri materiale din interiorul incaperii, fara de a obține raspandire. Din fericire nimeni nu a avut de suferit.

- Panica sambata seara intr-un bloc din Capitala. Locatarii au fost evacuati din cauza unui incendiu la etajul al treilea al cladirii. Focul a izbucnit pe scara blocului. Zeci de oameni au fost evacuati noaptea trecuta si dintr-un restaurant din Centrul Vechi al Capitalei.