- Ministerul Afacerilor Externe de la București transmite ca Ambasada Romaniei de la Atena a fost informata ca „aproximativ 25-30 de cetațeni romani s-ar afla in zona de evacuare a turiștilor din insula Rodos”, dupa incendiile din zona, relateaza agenția News.ro.„Reprezentantii misiunii diplomatice au…

- Mii de persoane de pe insula greceasca Rodos si au petrecut noaptea in aer liber dupa ce un incendiu forestier de proportii a obligat evacuarea a numeroase sate si statiuni de vacanta, informeaza duminica DPA citat de Agerpres.roCirca 19.000 de locuitori si turisti din Rodos au fost evacuati catre locuri…

- Pompierii romani aflati in Grecia au fost solicitati sa intervina la incendiile din Rodos, anunta IGSU, care precizeaza ca duminica riscul aparitiei incendiilor de padure este foarte mare, de nivel 5 ceea ce inseamna risc extrem, anunța News.ro. Citește și: Propunerea parintelui Calistrat: 10% din castigul…

- Pompierii s-au luptat pentru a opri incendiile de pe insula greceasca Rodos, care a ars paduri pentru a cincea zi la rand, vineri (21 iulie), in timp ce un alt val de caldura a lovit țara, potrivit Reuters. Guvernul grec a anunțat vineri masuri de ajutor pentru gospodariile afectate, inclusiv ajutor…

- Grecia se confrunta miercuri, pentru a treia zi din acest sezon, cu incendii violente de vegetație, alimentate de valul de caldura care se instaleaza in țara. Focul izbucnit pe insula Rodos a scapat de sub control, relateaza presa elena, citata de G4Media.ro, in timp ce și in alte zone ale Greciei,…

- Un incendiu de padure necontrolat s-a intensificat in timpul noptii si s-a extins marti la nord de Atena, in timp ce autoritatile grecesti le-au cerut locuitorilor din satele din apropiere sa-si paraseasca locuintele pe masura ce flacarile se apropie, relateaza Reuters. Incendiul a izbucnit in zona…

- Grecia: Incendiile de padure se extind la nord de Atena. Un incendiu de padure necontrolat s-a intensificat in timpul noptii si s-a extins marti la nord de Atena. Autoritatile grecesti le-au cerut locuitorilor din satele din apropiere sa-si paraseasca locuintele pe masura ce flacarile se apropie, relateaza…

- Aeroportul International din Catania, in sudul Italiei, este inchis la ora 10:00, ora Romaniei, dupa ce azi-noapte a izbucnit un incendiu. Pompierii au descris situatia ca fiind „delicata si dificila”. Flacarile au fost domolite, dar aeroportul este invadat in intregime de fum. Operatiunile de zbor…