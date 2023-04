Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 persoane au murit si peste 90 au fost ranite in Pakistan si Afganistan in urma unui seism cu magnitudinea 6,5 care s-a produs marti seara, potrivit oficialilor guvernamentali, informeaza Reuters.Cel putin noua persoane si-au pierdut viata si 44 au fost ranite in nord-vestul Pakistanului,…

- Ministerul chinez de Externe a transmis vineri, 24 februarie, ca Statele Unite au refuzat sa raspunda la o cerere a Chinei privind furnizarea de informatii despre balonul pe care l-au doborat pe 4 februarie in largul coastei statului Carolina de Sud, relateaza Reuters. „SUA, de la recuperarea ramașițelor…

- Autoritațile japoneze au declarat marți ca suspecteaza „cu tarie” ca trei baloane spion chineze au intrat in spațiul sau aerian intre 2019 și 2021, potrivit CNN.Trei „obiecte zburatoare in forma de balon” au fost detectate intre noiembrie 2019 și septembrie 2021, a spus Ministerul Apararii japonez,…

- Cel putin 17 persoane au murit vineri in urma coliziunii dintre un autobuz de pasageri si un camion in nord-vestul Pakistanului, relateaza DPA, citata de Agerpres. Peste 20 de persoane au fost ranite in accidentul care s-a produs pe autostrada in apropierea orasului Kohat din provincia Khyber Pakhtunkhwa,…

- Sute de politisti din nord-vestul Pakistanului participa la un protest si cer autoritatilor de la Islamabad o "investigatie credibila" dupa recentele atacuri impotriva politistilor comise in provincia Khyber Pakhtunkhwa, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Autobuzul in care se aflau a cazut de pe un pod in sud-vestul Pakistanului si a explodat. Nu este singurul accident din Pakistan produs duminica. Autoritațile au anunțat ca in provincia Khyber Pakhtunkhwa din nord-vestul țarii au murit peste 10 copii in momentul in care barca in care se aflau s-a scufundat.Despre…

- Un important congresmen republican a declarat duminica ca sansele de a avea un conflict militar cu China din cauza Taiwanului „sunt foarte mari”, dupa ce un general american a provocat consternare printr-un memoriu in care avertiza ca Statele Unite se vor lupta cu China in urmatorii doi ani, informeaza…

- Calatorii au intrat duminica in China pe calea aerului, pe uscat și pe mare, mulți dintre ei dornici sa participe la reuniuni mult așteptate, in timp ce Beijingul a deschis granițele care au fost inchise de la inceputul pandemiei COVID-19, relateaza Reuters . Dupa trei ani, China continentala a deschis…