- Incendiul s-a produs la etajul 50 al cladirii din New York, unde se afla atat birouri, cat si apartamente, iar in urma acestuia un barbat de 67 de ani a fost dus in stare critica la spital, unde a murit ulterior, a declarat o purtatoare de cuvant a Departamentului de Pompieri. Incendiul a fost stins…

- Doua persoane au fost ranite, dintre care una grav, intr-un incendiu izbucnit luni dimineata la acoperisul Trump Tower din centrul Manhattanului, a anuntat luni Departamentul de Pompieri din New York, citat de Reuters.

