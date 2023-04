Stiri pe aceeasi tema

- Conform Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta IGSU , astazi Detasamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pentru localizarea si stingerea unui incendiu produs la un depozit de fier vechi REMAT , in localitatea Alba Iulia. "Pentru localizarea si lichidarea incendiului, la fata locului…

- Pompierii timișoreni au fost solicitați, in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:30, sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la in curtea unui operator economic, pe Calea Moșniței din Timișoara. „A fost alertat Detașamentul 1 de Pompieri Timișoara și trimiși la locul intervenției un ofițer…

- Pompierii din Alba Iulia șu SVSU Zlatna au fost chemați sa intervina pentru localizarea și stingerea unui incendiu produs la acoperișul unei case, de pe strada Muncii. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine in cooperare cu SVSU Zlatna pentru localizarea și stingerea unui incendiu in loc. Zlatna,…

- Accident rutier grav– in care au fost implicate un autotren și un autoturism – pe Drumul Național 6 (DN6) la ieșirea din localitatea Armeniș, catre Teregova. Au fost identificate doua victime: un barbat și o femeie. Amandoi au fost transportați la Spitalul Municipal de Urgența Caransebeș. Accidentul…

- Accident de circulație astazi, pe DN 6, intre Caransebeș și Orșova, la ieșrea din localitatea carașeana Armeniș spre Teregova. In accident au fost implicate un autocamion și un autoturism in care se aflau doua persoane. O victima a ramas incarcerata. La fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri…

- Pompierii militari din Alba iulia și SVSU Ighiu intervin la Șard, pentru localizarea și stingerea unui incendiu de vegetație uscata. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia in cooperare cu SVSU Ighiu intervin pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Șard. Din informațiile primite prin…

- Comandantul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, lt.col. Adrian Simtea, a declarat pentru AGERPRES ca explozia a avut loc la etajul IV al imobilului, iar victima este proprietarul apartamentului.Acesta a mentionat ca barbatul a fost preluat de o ambulanta si dus la Spitalul…

- BULETIN INFORMATIV Misiunile pompierilor militari din data de 13 februarieIn ultimele 24 de ore 13.02.2023 , salvatorii harghiteni au gestionat 11 situatii de urgenta. Echipajele SMURD au intervenit la 10 solicitari pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, iar un echipaj din cadrul Garzii de…