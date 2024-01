Pompierii buzoieni intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința situata in localitatea Poșta Calnau. La fața locului se acționeaza cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. Incendiul a cuprins locuința și anexele invecinate insumand o suprafața totala de aproximativ 200 mp iar flacarile se manifesta generalizat. Articolul Incendiu in Poșta Calnau apare prima data in Opinia Buzau .