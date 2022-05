Un mesaj Ro-Alert anunța ca are loc un incendiu de vegetație in parcul Grozavești, așa cum se vede și in fotografie. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata și gunoi menajer in incinta Parcului Grozavesti. Incendiul se manifesta cu flacara deschisa și degajari de fum pe o suprafața de 1000 m.p. Acționam cu opt autospeciale de stingere cu apa și spuma și un SMURD”, anunța și ISU. The post Incendiu in Grozavești. Oamenii sunt sfatuiți sa evite zona appeared first on Puterea.ro .