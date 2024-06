Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru se afla in inchisoare, fiind condamnat definitiv in dosarul Gala Bute la 6 ani de detenție pentru luare de mita. In acest caz, Inalta Curte de Casație și Justiție a ținut cont de decizia CJUE din 21 decembrie 2021 potrivit careia in dosarele cu fonduri europene și corupție nu trebuie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus definitiv, marti, incetarea procesului penal impotriva Elenei Udrea in dosarul Hidroelectrica, in care este acuzata de trafic de influenta si spalare a banilor, in legatura cu suma de 5 milioane de dolari pe care ar fi primit-o de la omul de afaceri.

- Bogdan Popa, fost director general al Centrului de Cultura „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului” (CCPBPB) in perioada 2011 – 2013 si unul dintre intermediarii mitelor pentru Sorin Oprescu, a scapat definitiv de un dosar de coruptie, prin prescrierea faptelor. Curtea de Apel Bucuresti…

- Vlad Popescu Piedone și Ana-Maria Șerban erau acționari la trei firme: God Trust Enterprises SRL, Sport Team Kart SRL și Chocoland SRL. Conform deciziei date de Judecatoria Sector 4, care a fost menținuta apoi la Curtea de Apel București, Piedone era vinovat de savarșirea a 11 acte materiale in legatura…

- Lucrarile la hidrocentrala Bumbești-Livezeni de pe raul Jiu, finalizate in proporție de 90 %, dar blocate in urma cu 7 ani la solicitarea mai multor ONG-uri, vor fi reluate dupa ce printr-o Hotarare de Guvern emisa in acest an s-a stabilit ca acestea sunt de utilitate publica și interes național, relateaza…

- PSD Campia Turzii este intr-un moment de cumpana. Asta din cauza faptului ca, dupa ce totul era stabilit, cu candidat la Primarie anunțat in persoana lui Avram Gal, cu forțe adunate pentru marea batalie electorala din 9 iunie, brusc a venit sentința de la Tribunalul București, in care Avram Gal a fost…