Incendiu în Grecia: Guvernul suspectează posibile 'acte criminale' Exista un "element serios" care poate arata ca "acte criminale" sunt la originea incendiului devastator care a avut loc luni la est de Atena, a afimat joi ministrul adjunct pentru protectia cetateanului, Nikos Toskas, citat de AFP. "Pentru focul care a inceput pe muntele Penteli" si s-a propagat la Mati, oras unde se afla marea majoritate a celor 82 de victime, "ne punem numeroase intrebari si nu va ascund ca un element serios ne-a determinat sa deschidem o ancheta", a declarat Nikos Toskas in cursul unei conferinte de presa organizate in comun, la Atena, cu purtatorul de cuvant al guvernului,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

