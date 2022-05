MAY 22 IN HISTORY

1809 - Birth of politician Constantin A. (Cretulescu) Kretzulescu, honorary member of the Romanian Academic Society (d. March 21, 1884) Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help your friends know more about Romania! Share this article on Facebook Share this article! × NEWSLETTER × Am citit și… [citeste mai departe]