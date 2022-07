Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Ineu, impreuna cu pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Bocsig, au fost solicitați sa intervina vineri, 1 iulie, in jurul orei 00:30, la un incendiu de baloți, izbucnit in orașul Ineu, la ieșire spre localitatea Șicula.

- Un incendiu izbucnit in noaptea trecuta la ieșirea din Ineu spre Șicula a produs arderea a 600 baloți de paie. „Pompierii militari din cadrul Detașamentului Ineu, impreuna cu pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Bocsig, au fost solicitați sa intervina vineri,…

- Pompierii aradeni au luptat doua ore pentru a pune capat unui incendiu izbucnit in zona localitații Semlac, intre Arad și frontiera de vest. La fața locului s-au deplasat voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența cu doua cisterne cu apa și patru tractoare cu bluc, o autospeciala…

- Pompierii prahoveni acționeaza pentru stingerea unui incendiu care a cuprins 3 locuințe din localitatea Baicoi. Incendiul se manifesta violent pe o suprafața de aproximativ 250 mp cu posibilitați de propagare la celelalte locuințe. La fata locului au fost mobilizate 5 mașini de stingere dar și o…

- Pompierii militari din Timisoara au intrat in aceasta dupa amiaza in alerta dupa ce un apel la 112 a anuntat izbucnirea unui incendiu de proportii. Conform primelor informatii este vorba de un depozit aflat la intrarea in Ghiroda, langa Timisoara, unde sunt depozitate echipamente care sunt de inchiriat.…

- Pompierii militari din Timisoara au intrat in aceasta dupa amiaza in alerta dupa ce un apel la 112 a anuntat izbucnirea unui incendiu de proportii. Conform primelor informatii este vorba de un depozit aflat la intrarea in Ghiroda, langa Timisoara, unde sunt depozitate echipamente care sunt de inchiriat.…

- Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 Cluj Napoca și Dej a fost alertați in aceasta dimineața despre producerea unui incendiu izbucnit intr-o hala, situata localitatea Bonțida. Trei autospeciale și o autoscara din cadrul celor doua subunitați s-au deplasat la fața locului, alaturi de o autospeciala…

- Șoferul a reușit sa opreasca autoturismul pe marginea drumului imediat dupa ce a vazut ca, de sub capota, iese fum.A coborat rapid și a sunat la 112 insa, in doar cateva secunde, mașina a fost cuprinsa in totalitate de flacari.Salvatorii Detașamentului de Pompieri Tulcea au fost solicitați sa intervina…