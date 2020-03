Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit joi, in jurul orei 17:30, in localitatea Bistra. Potrivit primelor informații, focul a cuprins o anexa gospodareasca. Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Cimpeni intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu produs la o anexa gospodareasca in localitatea Bistra. Pompierii…

- Ziarul Unirea INCENDIU de vegetație uscata in comuna Lupșa. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un alt incendiu de vegetație uscata a izbucnit in comuna Lupșa. Au intervenit pompierii cu doua autospeciale. Stația de pompieri Cimpeni intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma pentru…

- Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit, in aceasta dupa-amiaza, in comuna Lupșa. Au intervenit pompierii din Campeni, cu doua autospeciale. Stația de pompieri Campeni intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma pentru localizarea și stingerea unui incendiu de vegetație uscata, in…

- Pompierii din Aiud au intervenit, vineri seara, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata izbucnit in satul Valișoara, din comuna Livezile. Potrivit ISU Alba, pentru stingerea flacarilor, a acționat un echipaj de la Detașamentul de pompieri Aiud, cu o autospeciala. ”Au ars aproximativ 2.0000…

- Ziarul Unirea INCENDIU la acoperișul unei case din Micești: Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit la acoperișul unei locuințe din cartierul albaiulian Micești. Au intervenit pompierii cu doua autospeciale. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit cu doua autospeciale…

- Ziarul Unirea UPDATE| INCENDIU de vegetație, cu posibilitate de extindere la o locuința, in localitatea Spatac: Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU de vegetație, cu posibilitate de extindere la o locuința, in localitatea Spatac: Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit…

- Ziarul Unirea VIDEO| Incendiu la o anexa gospodareasca din localitatea Deal, comuna Calnic. Au intervenit pompierii Un incendiu a izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Deal, comuna Calnic. Au intervenit pompierii din Sebeș pentru stingerea flacarilor. Garda de Intervenție Sebeș a intervenit…

- Ziarul Unirea INCENDIU in Baia de Arieș. Pompierii intervin pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un adaost de animale din satul Sartaș INCENDIU in Baia de Arieș. Pompierii intervin pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un adaost de animale din satul Sartaș Un incendiu a izbucnit astazi,…