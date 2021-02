Incendiu de vegetatie in judetul Tulcea, din cauza unui foc deschis Incendiu de vegetatie uscata si stuf, in judetul Tulcea. Salvatorii atentioneaza cetatenii care incendiaza terenurile.Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat in jurul orei 17:45, in urma unui apel prin intermediul numarului unic pentru apeluri de urgenta 112, sa intervina la un incendiu de vegetatie uscata si stuf care se manifesta intre localitatea Tudor Vladimirescu si Canalul 36.Potrivit ISU, mai bine de o ora, 12 de pompieri au lucrat pentru lichidarea incendiului care a afectat o s ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

