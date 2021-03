Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, sambata dimineata, la acoperisul Palatului Administrativ din Suceava, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Pana in prezent nu au fost semnalate victime. Citește și: Alexandru Rafila: In sectiile ATI se simte din nou aglomeratia / Se poate sa ajungem din…

- Prefectura Suceava a luat foc in aceasta dimineata din motive inca necunoscute. Flacarile au cuprins mansarda, iar incendiul este generalizat. Pompierii au trimis la fata locului mai multe echipaje de interventie, numai ca interventia este extrem de greoaie din cauza presiunii reduse a apei de la ...

- Un apel la 112 a pus pe jar toate echipajele de intervenție și oamenii legii. O persoana a anunțat ca la ora 14.30 va arunca in aer sediul BCR din centru Bistriței. Mai multe instituții au fost evacuate și zona centrala a fost blocata preț de aproape doua ore. Deocamdata nu sunt informații despre acest…

- A fost data o alerta cu bomba la o banca din Bistrița, aflata pe strada Petru Rareș, in cladirea Consiliului Județean Bistrița și a Prefecturii. Sediul a fost evacuat in jurul orei 13:51. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, Crina Sirb, a precizat pentru ca decizia…

- Se pare ca ar fi fost sesizat la 112 ca la Banca BCR din Bistrița, Piața Petru Rareș ar fi fost pusa o bomba. La fața locului au aparut mai multe echipaje de poliție, iar accesul in apropierea bancii este interzis. Deocamdata nu sunt informații despre acest incident. Se pare ca cineva ar fi sesizat…

- Biserica din Brodina de Sus arde generalizat, anunța ISU Suceava.„Intervenim la incendiu la biserica și clopotnița. Este ardere generalizata. Intervin pompierii militari de la mai multe subunitați și SVSU-urile din zona. In total, la fața locului, vor ajunge 10 autospeciale”, anunța ISU Suceava.Flacarile…

- O casa din localitatea Mihai Bravu, judetul Giurgiu, a ars aproape in totalitate in noaptea de vineri spre sambata in urma unui incendiu care a izbucnit din cauza jarului sau a scanteilor cazute din soba pe materiale combustibile. Proprietarii au observat incendiul si au reusit sa iasa din casa. „In…

- Cladirea care a gazduit Liceul de Muzica, cumparata de Arhiepiscopia Clujului și-a redobandit „look-ul” din trecut. Fațada acesteia este gata, lucrarile concentrandu-se acum in interior. Acolo va funcționa un centru social-educativ și o școala gimnaziala. Preotul Tudor Mudure, cel care se ocupa de lucrarile…