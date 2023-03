Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu forestier a izbucnit in zona Cireșoaia, de langa stațiunea Slanic Moldova, unde ard aproximativ 6 hectare de padure. “Acționeaza o autospeciala de stingere cu apa și spuma, incadrata cu cinci pompieri militari, 10 lucratori SVSU. De asemenea, in teren se deplaseaza și reprezentanți ai Ocolului…

- Comunele Avram Iancu din (Alba) și Criștioru de Jos din (Bihor) iși disputa de mai mulți ani limita teritoriala. Pentru ca cele doua administrații locale nu au reușit sa ajunga la o ințelegere, Instituția Prefectului Bihor a deschis un proces in justiție. Magistrații urmeaza sa stabileasca, pe baza…

- Un puternic incendiu se manifesta, duminica seara, in apropierea localitatii tulcene Satu Nou, iar pana in prezent au ars aproximativ 30 de hectare de vegetatie uscata si stuf. Pompierii sustin ca din cauza vantului focul continua sa se propage si poate pune in pericol grajduri si anexe ale unei…

- Incendiul se manifesta pe o suprafața de peste 30 hectare acoperite de stuf dintr-o zona mlaștinoasa de langa localitatea Murgeni, din județul Vaslui, anunța ISU Valsui . „Pompierii militari din cadrul Detașamentului Barlad și Punctul de Lucru Murgeni se lupta cu flacarile unui incendiu de vegetatie…

- UPDATE 7:15 ,,Incendiul este localizat, se manifesta la locuința pe o suprafața de aproximativ 100 mp. Proprietara s-a autoevacuat din incinta și este evaluata de catre echipajul SMURD (atac de panica).” – ISU Buzau In aceasta dimineața, in jurul orei 6:40, un incendiu a izbucnit la o casa din orașul…

- Aproape 40 de orașe și tot atatea municipii nu mai indeplinesc din punct de vedere formal condițiile pentru a mai fi astfel denumite, potrivit hotnews.ro. Printre acestea se afla municipiul Moinești și orașul Slanic Moldova. Potrivit datelor Recensamantului proaspat incheiat, multe din orașele Romaniei…

- Daca saptamana trecuta v-am prezentat o confruntare intre doi urși adulți, astazi va prezentam o ”lupta” dintre doi urși tineri, cu mult chef de joaca, intr-o padure a Parcului Natural Bucegi. Urșii au habitatul in padurile intinse de munte și cele dese din zonele deluroase. Ursoaicele au de obicei…

- Salvatorii Pichetului de Pompieri Crișan au intervent cu doua ambarcațiuni pentru limitarea unui incendiu de vegetație uscata și palustra ce se manifesta in apropiere de localitatea Sulina, in zona Canalului Barbosu intersecție cu Canalul Cardon cu extindere catre Mila Marina 2. „Incendiul a fost monitorizat…