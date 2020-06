Incendiu de furaje la Matca In aceasta dupa-amiaza, militarii din cadrul Secției de pompieri Tecuci au intervenit cu doua autospeciale de stingere la un incendiu de furaje in localitatea Matca. Incendiul a fost lichidat dupa doua ore de eforturi de salvare a furajelor. Au ars 120 metri patrați de acoperiș, fanar și 450 de baloți de plante furajere. Cauza probabila […] The post Incendiu de furaje la Matca appeared first on Știri de Galați . Citeste articolul mai departe pe stiridegalati.ro…

Sursa articol si foto: stiridegalati.ro

