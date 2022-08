Incendiu de deșeuri menajere pe o stradă din Târgu Mureș Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina miercuri, 24 august, in jurul orei 17.45, la un incendiu de deșeuri menajere care a avut loc pe strada Oltului din Targu Mureș. "In urma incendiului, arde o cantitate de aproximativ 50 de kilograme de deșeuri menajere. Nu s-au inregistrat victime sau alte … Post-ul Incendiu de deșeuri menajere pe o strada din... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

