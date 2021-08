Incendiu cu degajări mari de fum lângă un hotel din Giurgiu: Mai multe persoane au fost evacuate Un incendiu cu degajari mari de fum a izbucnit, luni seara, langa un hotel din orașul Giurgiu. Mai multe persoane au fost evacuate din hotel, potrivit mediafax.ro. Conform pompierilor giurgiuveni, incendiul a izbucnit la o anexa in spatele unui hotel din orașul Giurgiu. Pana la aceasta ora au fost evacuate din hotel 10 persoane, toate conștiente și cooperante. „S-a impus aceasta masura din cauza degajarilor mari de fum, intrucat ardeau mase plastice și materiale textile in cantitați relativ mari. Persoanelor evacuate li s-au acordat ingrijiri medicale la fața locului, neimpunandu-se… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit luni pe un munte in apropierea orasului port Lavrio, langa Atena, provocand evacuarea locuintelor din zona, relateaza Reuters. Cel putin 71 de pompieri se luptau cu flacarile, la circa 60 de kilometri sud de Atena, ajutati de sase avioane de stingere a incendiilor si patru elicoptere.…

- Un numar de 12 persoane au fost evacuate, sambata, dintr-un bloc din municipiul Galati, in urma unui incendiu izbucnit de la o lumanare uitata aprinsa pe balcon, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Potrivit sursei citate, pompierii au fost solicitati sa intervina la un…

- Autoritațile au fost alertate de catre localnici. Din primele informații, flacarile ar fi izbucnit de la vegetația uscata care se afla in zona.Pentru stingerea incendiului au fost trimise trei autospeciale cu apa și spuma.Primarul comunei ilfovene Corbeanca, Valeriu Anton, a precizat ca incendiul izbucnit…

- Un incendiu de amploare a izbucnit marți in Grecia, in apropiere de Atena. Patru case au fost distruse și mai multe avariate de flacari, iar 5 mașini au ars in incendiul cu care pompierii s-au luptat timp de mai multe ore. Focul ar fi izbucnit din cauza unui fermier care a afumat stupii de albine, relateaza…

- In dupa amiaza zilei de 13 iulie angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au fost solicitați pentru a interveni la lichidarea unui incendiu izbucnit in piața de marfuri de pe strada Alexei Șciusev din orașul Rezina. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:10. La fața…

- Un incendiu a izbucnit luni intr-un camin studențesc din Targu Mureș. Potrivit ISU, 21 de persoane au fost evacuate. ISU Mureș a anunțat ca incendiul a izbucnit la un camin studențesc de pe strada Nicolae Gr...

- Voluntarii proiectului romanesc „Ambulanța pentru monumente”, se afla in județul Alba, in perioada 20 iunie – 11 iulie și vor restaura și conserva Casa „Citera”, o locuința construita in 1849, langa orașul Zlatna. Casa „Citera” este o casa amplasata la nord-este de orașul Zlatna intr-o zona izolata,…

- FOTO| INCENDIU pe autostrada A1, langa localitatea Cunța: Remorca unui autocamion, incarcata cu carton și mase plastice, CUPRINSA de flacari Un incendiu a izbucnit in cursul dimineții de luni, 14 iunie, pe autostrada A1, in zona localitații Cunța, la remorca unui autocamion, incarcata cu carton și mase…