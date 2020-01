Incendiile din Australia au schimbat culoarea gheţarilor. Imagini incredibile cu transformarea naturii VIDEO Acest fum, care degaja un miros intepator, a aparut in zona prima data miercuri dimineata. In anumite regiuni, soarele a aparut ca un glob rosu sau auriu, in functie de grosimea norului toxic. "Se poate vedea clar acest fum, care a parcurs in jur de 2.000 de kilometri de-a lungul Marii Tasmaniei", a indicat pe Twitter serviciu neo-zeelandez de prevenire meteorologica. "In regiunile cele mai afectate, vizibilitatea este scazuta, la 10 kilometri", potrivit aceleiasi surse. "Putem simti cu adevarat mirosul de ars, aici, la Christchurch", un oras situat pe coasta de est a Insulei de Sud… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

