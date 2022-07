Stiri pe aceeasi tema

- Mii de pompieri s-au luptat miercuri cu peste 20 de incendii care au facut ravagii in Portugalia și in vestul Spaniei, amenințand satele și perturband vacanțele turiștilor, pe fondul unui val de caldura care a impins temperaturile la peste 45 de grade Celsius in unele parți ale Europei. Fii…

- Batranul continent se pregateste pentru un nou val canicular. Temperaturile in creștere au pus stapanire pe unele parți ale Europei, care abia și-a revenit dupa ultimul val de caldura. Seceta și incendiile de padure au afectat Spania și Portugalia, iar caldura torida s-a extins in Franța și in Regatul…

- Grecia va fi lovita in urmatoarele zile de un val de caldura, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius, dupa o serie de ploi nespecifice care au cazut recent in mai multe regiuni ale tarii, a anuntat luni Serviciul national elen de meteorologie, relateaza DPA, citata de Agerpres . Potrivit meteorologilor…

- Un val de canicula va lovi saptamana aceasta Romania, Grecia și Bulgaria, avertizeaza meteorologii. Caldura excesiva a afectat in ultimele zile mai multe țari din vest, printre care Spania, Franța și Statele Unite. ONU a avertizat ca seceta va fi urmatoarea mare problema cu care se va confrunta toata…

- Vreme extrema in vestul Europei. Franta, Spania si Portugalia se confrunta cu un val de canicula atipic pentru luna iunie. In Franta 23 de departamente sunt sub cod portocaliu de temperaturi ridicate. Si in Spania si Portugalia temperaturile au depasit 40