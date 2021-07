Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a prelungit cu inca sase luni, pina la 31 ianuarie 2022, sanctiunile impuse Rusiei pentru rolul acesteia in conflictul din estul Ucrainei, transmite dpa. Sanctiunile au fost adoptate in iulie 2014 ca reactie la anexarea de catre Rusia a peninsulei Crimeea si la sprijinul acordat de…

- Oamenii au explorat zone imense ale Pamântului de-a lungul secolelor. Iar cu ajutorul descoperirilor tehnologice am cartografiat oceanele, escaladat cei mai înalți munți și am vazut planeta noastra din spațiu. Însa unele zone ramân înca aproape neatinse de prezența umana.Chiar…

- Incendiile de vegetatie inainteaza pe teritoriul mlastinos al regiunii Pantanal din Bolivia, in apropiere de granita cu Paraguay, punand in pericol mii de hectare intr-o zona recunoscuta pentru diversitatea vietii salbatice, afectata de incendii devastatoare in urma cu doar doi ani, informeaza Reuters.…

- Uniunea Crestin-Democrata din Germania, partidul cancelarului Angela Merkel, a cerut NATO sa-și intensifice prezenta militara in Europa de Est pentru a descuraja Rusia, acuzata de o serie de provocari politice si militare.

- Incendiile de vegetație uscata sunt o mare problema mai ales atunci cand flacarile sunt intr-o zona extrem de dificila din punct de vedere al accesului. Primaria Orasului Targu Lapus, prin Poliția Locala, impreuna cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Targu Lapus, a intervenit ieri, 11.05.2021,…

- Pe fondul tensiunilor reinnoite din estul Ucrainei, Rusia a trimis 15 nave de razboi in Marea Neagra pentru manevre, relateaza sambata DPA. Ele au trecut sambata prin Stramtoarea Kerci din Peninsula Crimeea, a anuntat marina, potrivit agentiei de presa Interfax. Nu s-a anuntat…