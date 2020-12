Incendiile de pe Insula Fraser, controlate de pompierii australieni Pompierii australieni au reusit sa controleze uriasele incendii de vegetatie care au distrus mai mult de jumatate din padurile de pe Insula Fraser, inscrisa de UNESCO pe lista patrimoniului mondial, informeaza AFP. Precipitatiile abundente de weekendul trecut au permis controlarea incendiilor pe cea mai mare insula de nisip din lume, care are o lungime de 122 de kilometri si este separata de Australia continentala printr-o stramtoare de un kilometru. "Cu ajutorul unei ploi salvatoare si a unei reactii masive a pompierilor, incendiile sunt de acum controlate", au anuntat duminica pe Twitter reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

