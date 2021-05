Incendii în prima zi de Mai La primele ore ale serii au fost semnalate incendii de vegetație uscata și plante furajere in localitatea Bistra Mureșului. Au intervenit pentru stingere pompierii de la Punctul de Lucru Deda. La Targu Mureș, pe str. Gh. Doja nr. 177 au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Targu Mureș. Aceștia au fost alertați din cauza fumului de pe casa scarii, degajat dintr-un apartament. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

