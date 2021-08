Stiri pe aceeasi tema

- Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a prezentat scuze publice luni pentru felul in care autoritațile au gestionat incendiile devastatoare din Grecia. Oficialul elen a anuntat și ca a aprobat un pachet de asistenta de 500 de milioane de euro pentru insula Evia si regiuna Attica de langa Atena, relateaza Reuters.

- Politistii au folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa pentru a dispersa multimea, la un protest fata de vaccinarea împotriva coronavirusului, miercuri, la Atena, relateaza Reuters.Aproximativ 3.000 de manifestanți s-au adunat miercuri în Grecia, inclusiv 2.000 în Salonic,…

- La aproape o saptamana dupa catasatrofa din vestul Germaniei, care a ucis 170 de oameni, guvernul Merkel va elibera un ajutor rapid de urgența in valoare de cateva sute de milioane de euro. In vestul Germaniei, pagubele materiale cauzate de inundațiile recente, care au ucis 170 de persoane, conform…

- Autoritatile din Grecia au interzis de sambata muzica in restaurante si baruri si au restrictionat circulația pe timpul nopții pe populara insula de vacanta Mykonos, din cauza unui „ingrijorator focar local” cu COVID, transmite Reuters, citata de Agerpres . Potrivit ministerului pentru protectie civila,…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, a anuntat luni premierul elen Kyriakos Mitsotakis, potrivit EFE si Reuters. Seful…

- Grecia va anunta saptamana viitoare categoriile profesionale pentru care vaccinarea anti-COVID-19 va deveni obligatorie, a precizat joi Guvernul de la Atena, dupa cresterea recenta a numarului de infectari provocate de noul coronavirus, informeaza Reuters.

- Presedintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca a convenit in cadrul unei intrevederi cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis asupra continuarii dialogului intre cele doua tari, relateaza Reuters. Erdogan, care s-a intalnit cu Mitsotakis in marja summitului NATO de la la Bruxelles, a mentionat…

- Grecia va accelera campania de vaccinare impotriva COVID-19 pe insule in vederea redeschiderii turismului la data de 14 mai, a afirmat marti prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, transmite AFP. 'Dam prioritate insulelor noastre (...) deschizand vaccinarea pentru toata populatia adulta,…