- Mii de pompieri americani, canadieni si australieni desfasurati in California in incercarea de a controla uriasele incendii care fac ravagii de mai multe zile in acest stat american au inregistrat progrese, luni, in lupta cu flacarile, profitand de conditiile meteorologice mai favorabile decat se…

- Pompierii din California se confrunta cu zeci de incendii, intetite si de valul de cadura din regiune, iar guvernatorul statului a declarat starea de urgenta, scrie BBC.Vegetatie distrusa, masini si case distruse de flacari, incendiile afecteaza in prezent 48.500 de hectare in California, unele in apropiere…

- Pompierii din Rusia lupta cu peste o suta de incendii de padure, in diferite regiuni ale tarii. Cea mai grava situatie se inregistreaza in tinutul Krasnoiarsk, unde au izbucnit aproape jumatate dintre focare.

- BULETIN INFORMATIV ANEXE GOSPODAREȘTI DIN LOCALITATEA HANGULEȘTI DISTRUSE DE FLACARI Pompierii militari au fost alertați astazi, 12 august, in jurul orei 01:00, despre izbucnirea unui incendiu la o gospodarie din satul Hangulești, comuna Vulturu. La locul evenimentului s-au deplasat de urgența șase…

- Focul inca nu fusese stins duminica dimineata, dupa ce interventia la incendiu a inceput in urma cu mai bine de 24 de ore, insa focarele s-au tot reaprins din cauza caldurii puternice si a vantului.

- Misiune dificila pentru pompierii din cadrul ISU București-Ilfov, care au intervenit cu mai multe echipaje pentru a stinge un puternic incendiu de vegetație uscata, izbucnit in zona Ghencea. Flacarile degajeaza o cantitate mare de fum. Din primele informații facute publice de autoritați, incendiul afecteaza…

- Grecia se confrunta din nou cu incendii de vegetatie de amploare. Sunt 57 de focare in mai multe regiuni, iar cea mai afectata este zona orașului Corint din Peloponez. Din cauza vantului puternic, interventiile pompierilor se desfasoara cu dificultate.

- Pompierii greci se lupta joi cu incendiul de vegetatie produs in apropierea satului Kechries, pe malul marii, in a doua zi de la declansarea flacarilor in padurile de pin din apropierea satului din estul Peninsulei Peloponez, care au dus la evacuarea a sute de persoane, transmite Reuters. O patura densa…