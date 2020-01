Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au fost ranite in urma unui incident armat produs joi in statul american Rhode Island, anunta autoritatile locale, citate de NBC News, potrivit MEDIAFAX.Atacul a avut loc intr-un complex pentru ingrijirea batranilor din oraselul Westerly, Rhode Island. Citește…

- Autoritatile australiene au decretat joi stare de urgenta pentru o durata de sapte zile in statul New South Wales (sud-est), a carui capitala este Sydney, unde temperaturile record favorizeaza incendii uriase, noteaza AFP preluat de agerpres. Prim-ministrul acestui stat din estul insulei continent,…

- Pompierii si autoritatile din statul australian New South Wales (NSW) se pregatesc pentru conditii ''foarte periculoase'' de incendii de vegetatie, marti, in timp ce zeci de focare sunt in continuare active, au anuntat autoritatile citate luni de agentia DPA. Dupa ce duminica…

- Autoritațile italiene au anunțat ca vor decreta stare de urgența în Veneția, dupa ce orașul a fost inundat în urma unui nivel neobișnuit de ridicat al mareei, informeaza postul BBC News, scrie Mediafax.Peste 80% din oraș, un sit istoric inclus în patrimoniul mondial UNESCO, a fost…

- Locuitorii din zona Sydney se pregateau luni sa se confrunte cu o situatie "catastrofala" din cauza riscului de recrudescenta a incendiilor de vegetatie care au determinat autoritatile sa declare stare de urgenta, relateaza AFP.Pentru prima data, cel mai mare oras al Australiei si imprejurimile…