- In ultima saptamana, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au intervenit la 77 evenimente: 14 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti, mijloace auto etc.), 29 incendii de vegetatie, 17 actiuni pentru…

- S-a dat alarma, noaptea trecuta, intr-o comuna de langa Targoviste. Pompierii voluntari si satenii au fost chemati sa stinga mai multe incendii de vegetatie uscata care amenintau padurile din zona.

- Pe o suprafața de aproximativ 300mp a ars vegetație uscata in localitatea Mureni. Exista pericol de propagare a focului la locuința, dar proprietarul și vecinii au reușit sa-l stinga. Pompierii de la Detașamentul Sighișoara cauta focare ascunse care ar putea duce la reizbucnirea incendiului, informeaza…

- Trei incendii de vegetație au loc la aceasta ora. Este vorba despre incendii de vegetație uscata pe raza localitaților Scorțoasa, Pietroasele și Beceni. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, la Pietroasele intervin, la aceasta ora, forțe de intervenție de la punctul de lucru Pietroasele, iar…

- Australia a anuntat joi ca 81 de locuinte au fost distruse in incendiile de vegetatie din vestul tarii, eforturile pompierilor fiind zadarnicite de vantul puternic, informeaza Reuters. In urma incendiilor nu au fost raportate decese, iar cauzele izbucnirii flacarilor sunt deocamdata necunoscute. Aceste…

- Incendiile de vegetatie continua sa faca ravagii in padurile din Muntii Himalaya, in Nepal, misiunea pompierilor fiind ingreunata de terenul dificil, au anuntat joi oficiali locali, potrivit dpa potrivit Agerpres. Mai multe zone din lantul muntos din centrul si estul Nepalului, in apropierea frontierei…

- Peste 60.000 de koala s-au numarat printre animalele afectate de incendiile de vegetatie devastatoare din vara 2019-2020 din Australia, conform unui raport publicat luni, citat de agentia DPA potrivit Agerpres. Raportul final privind impactul incendiilor de vegetatie, realizat de organizatia World…