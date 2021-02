Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo și Sepsi se intalnesc azi, de la 21:00, in cel mai interesant duel al zilei din Liga 1. Confruntarea din Ștefan cel Mare conteaza pentru etapa a 23-a din campionat, iar dinamoviștii au nevoie de victorie pentru a spera in continuare la playoff. Dupa doua infrangeri la rand in campionat, cu FCSB…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca actuala editie a Ligii I este influentata de greselile de arbitraj si a precizat ca spera sa nu se intample acest lucru si la partida din deplasare cu Dinamo din etapa a 23-a.…

- Miodrag Belodedici (56 de ani) a prefațat derby-ul Ligii 1, dintre Dinamo și FCSB, programat pe arena din „Ștefan cel Mare”, Meciul Dinamo - FCSB poate fi urmarit in format liveTEXT, FOTO+VIDEO pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1 Fostul caștigator al Cupei Campionilor…

- Albaiulianul Dorin Șerdean nu mai este președintele executiv al lui Dinamo. Contractul acestuia a fost desfacut de Clubul din „Ștefan cel Mare” din cauza lipsei prezenței acestuia la munca din ultima luna. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a lui Dinamo de Constantin Eftimescu, președintele…

- Chindia evolueaza in deplasare in aceasta seara, de la ora 20:00! Meciul se disputa in Stefan cel Mare, cu Post-ul Dinamo – Chindia se joaca in aceasta seara! Mult succes, baieți! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Anamaria Prodan, 48 de ani, susține ca la Dinamo urmeaza mutari importante la nivelul conducerii și neaga zvonurile conform carora ar dori sa investeasca la gruparea din Ștefan cel Mare. Dinamo și Chindia deschid runda cu numarul 17 din Liga 1, azi, de la ora 20:00. Meciul poate fi urmarit in format…

- Casele de pariuri preconizeaza ca echipa condusa de Edward Iordanescu nu se va impune cu ușurința in fața celor de la Dinamo, insa uita ca formația din Ștefan cel Mare a ramas fara caldura și internet la stadion, iar in sala de conferințe ploua, pentru ca nu mai sunt bani pentru reparații. CFR Cluj…

- FC Viitorul intalneste FC Hermannstadt in etapa a 12 a a Ligii 1.FC Viitorul sustine sambata, 28 noiembrie, meciul din 16 imile de finala ale Cupei Romaniei, iar duminica, 6 decembrie, intalneste FC Hermannstadt in campionat.In Cupa, echipa de pe litoral se dueleaza cu Dinamo, pe terenul acesteia, pe…